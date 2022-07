Carapicuíba já vacinou mais de 1.000 pessoas contra a covid-19

Data de Publicação: 27 de janeiro de 2021

Na terça-feira, 26, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou a vacinação de idosos em instituições de longa permanência. Foram vacinadas mais de 70 pessoas entre moradores e profissionais, que atuam nos abrigos para idosos.

Carapicuíba já vacinou mais de 1.000 pessoas nesta primeira fase da campanha. A cidade recebeu na semana passada 3.200 doses da vacina do Instituto Butantan. Na terça-feira, recebeu 2.440 doses da vacina da Oxford/AstraZeneca.

Além dos idosos, estão sendo vacinados os profissionais da linha de frente da saúde, que atuam nos Serviços de Urgência e Emergência, Centro de Enfrentamento ao Coronavírus e Hospital Geral de Carapicuíba. Também recebem a primeira dose da vacina pessoas com deficiência acima de 18 anos que moram em abrigos.

Quando o ministério da saúde definir as próximas fases, vamos continuar divulgando nos nossos canais oficiais. cuidado com as fake news!