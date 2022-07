Prefeitura de Carapicuíba já realizou mais de 50 mil testes de covid-19

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de janeiro de 2021

Desde o início da pandemia, a Prefeitura trabalha incansavelmente para minimizar o impacto do coronavírus em Carapicuíba. A condução das estratégias de enfrentamento baseia-se em dados epidemiológicos da transmissão do vírus, coletados principalmente por meio da testagem em massa.

Mesmo tendo a menor renda por habitante ao ano do Estado de São Paulo, Carapicuíba segue como a cidade que mais realiza testes de Covid-19 da região Oeste metropolitana. Somando todas as iniciativas de testagem em massa, já são mais de 50 mil exames realizados. Desde julho, são realizados testes RT-PCR, considerado o padrão ouro para detectar o vírus no início.

Nesta semana, os testes passaram a ser realizados no prédio do CEO (Centro de Especialidades Odontológicas), na Cohab V, de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas. Qualquer morador a partir de 12 anos pode ir ao local e realizar o teste gratuito. Basta baixar no celular o aplicativo Dados do Bem e levar RG, cartão SUS e comprovante de endereço. Não é necessário preencher o questionário em casa, nem esperar o agendamento do aplicativo.

Serviço:



Testagem em massa para covid-19

CEO Cohab V

Av Tancredo Neves, 850

Segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas