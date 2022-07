Secretaria de Educação de Carapicuíba realiza encontro de diretores da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2021

A Secretaria de Educação de Carapicuíba promoveu uma reunião com os diretores das escolas municipais. Respeitando os protocolos de segurança para evitar a propagação do covid-19, o grupo reuniu-se na tarde desta segunda-feira (01/02), com o objetivo de apresentar o cronograma e passar metas de atividades traçadas para 2021.

O objetivo da reunião foi pontuar os principais assuntos para o próximo ano, como: o Kit Merenda, os protocolos de higiene, o retorno das aulas presenciais e a apresentação dos novos gestores.

Mesmo que o ano letivo ainda esteja retomando de maneira remota, foi abordado no encontro, o retorno das aulas presenciais em período de pandemia. Os diretores também receberam orientações sobre as prioridades pedagógicas neste momento de com ensino à distância.

Para manter a segurança de nossas crianças e profissionais de educação, as aulas nas escolas municipais retornam de forma remota (on-line) no dia 8 de fevereiro.