Audiência Pública da Secretaria de Saúde referente ao 3º quadrimestre de 2020 será on-line

Data de Publicação: 2 de fevereiro de 2021

A Secretaria de Saúde realiza no dia 25 de Fevereiro de 2021, a partir das 10h, a ‘Audiência Pública – Prestação de Contas’ referente ao 3° quadrimestre de 2020. Devido à pandemia do coronavírus, a audiência será transmitida on-line através do site www.camaracarapicuiba.sp.gov.br/tv-camara.