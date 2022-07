Secretaria de Educação de Carapicuíba realiza formação de professores on-line

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 3 de fevereiro de 2021

Nos dias 3, 4 e 5 de fevereiro a Secretaria de Educação de Carapicuíba promove formação escolar on-line com os professores da rede municipal de ensino. Nesta quarta-feira ocorreu o primeiro encontro da iniciativa, o evento ofereceu acolhimento com palestra mediando discussões escolares para o ano letivo de 2021.

O acolhimento contou com o palestrante e professor, Diego Moreira, que trouxe em debate o tema: “Afetividade e Novas Relações de Ensino e Aprendizagem na Escola”, com exemplos voltados ao desenvolvimento de práticas colaborativas que valorizem a participação coletiva de educadores e alunos no ambiente escolar.

Nos demais dias, 4 e 5, os encontros serão de formação com a empresa de cursos Vivace e em seguida com os diretores.

O acolhimento à distância para os professores promove maior facilidade em troca de ideias e de informações entre os docentes e seus gestores, fazendo com que a educação no município de Carapicuíba esteja cada vez mais aperfeiçoada.

Com o objetivo de iniciar o ano bem em todas as áreas, as ADEBs também receberam uma palestra de acolhimento com o tema: “Cuidando de Quem Cuida”. A palestra foi ministrada pelos professores Robson e Giscarla Dantas e visa trazer uma mensagem de motivação e incentivo para 2021.