Prefeitura de Carapicuíba distribui kit merenda aos alunos da rede municipal

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 4 de fevereiro de 2021

Como as aulas na rede municipal de ensino continuam de forma remota (on-line), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, realizam a entrega do Kit Merenda a partir do dia 8 de fevereiro. Uma cesta de alimentos para auxiliar as famílias dos alunos neste período de pandemia.

Os kits serão entregues entre os dias 8 e 12 de fevereiro para todos os alunos já matriculados nas escolas da rede municipal, além de berçários e instituições conveniadas que também entram na lista. São mais de 20 mil alunos beneficiados.

Os pais ou responsáveis devem retirar as cestas nas escolas de matrícula do aluno, das 8h às 17h, mediante apresentação do documento da criança, no caso, RG ou certidão de nascimento.

Junto das cestas, serão entregues apostilas para o estudo das crianças em casa. Essa é a décima entrega do Kit Merenda.