Prefeitura abre processo seletivo com mais de 160 vagas para estagiários

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 5 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba publicou o edital com 162 vagas remuneradas de estágio. As oportunidades são em diversas áreas e destinam-se aos estudantes do ensino superior, com carga semanal de 30 horas, sendo 6 horas diárias.

As vagas são para administração (40), arquitetura e urbanismo (8), artes visuais (1), serviço social (12), ciências biológicas (4), ciências contábeis (2), comunicação social/jornalismo (3), direito (20), educação física (2), enfermagem (20), engenharia ambiental (3), engenharia civil (20), farmácia (15), pedagogia (10), psicologia (2).

O estagiário recebe bolsa-auxílio de R$ 900 e vale-transporte. Para se inscrever o interessado (a) deve consultar o edital no site da Prefeitura: www.carapicuiba.sp.gov.br.

As inscrições serão recebidas somente via internet pelo site: www.ciee.org.br, no período do dia 10 até às 12 horas do dia 24 de fevereiro. Não serão aceitas outras formas de inscrições.