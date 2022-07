Prefeitura de Carapicuíba acelera obras do Parque Linear Santa Tereza

Data de Publicação: 9 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba segue com melhorias nos bairros da cidade. O Parque Linear, no Santa Tereza, está com as obras a todo vapor.

Trata-se de uma obra que beneficiará toda a população da região, o que inclui o Novo Horizonte, Aldeia, Vila Helena e Parque Primavera. Um grande parque, que vai da Policlínica até o Rodoanel, com pista de caminhada, ciclovia, área de ginástica, playground, além e paisagismo. A área já está sendo cercada e o campo de grama sintética está quase pronto.

Reformas nos Parques – O plano de revitalização envolve todos os parques municipais. O Parque dos Paturis é um deles: foi totalmente revitalizado. Além do cercamento, o parque recebeu pista de caminhada, ciclovia, campo de grama sintética, câmeras de videomonitoramento e prédio para administração, além da reforma de banheiros e da pista de skate.

O pacote de revitalização inclui o Parque do Planalto, com cercamento, campo de grama sintética e reforma das quadras. O Parque da Aldeia também será contemplado com projeto de revitalização.