Prefeitura de Carapicuíba já vacinou mais de 360 idosos acima de 90 anos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 85 anos, na quinta-feira, dia 11. A previsão do calendário estadual é na segunda-feira, mas a cidade antecipou a imunização desse grupo de idosos com a chegada de mais doses da vacina. Foram vacinados mais de 360 idosos, nos dois primeiros dias de vacinação de pessoas com 90 anos ou mais.

Para não haver aglomerações nas unidades básicas de saúde, pois já possuem outros atendimentos como consultas, exames e outras vacinas, nesta fase a campanha será no ginásio Ayrton Senna. O local possui estacionamento, estrutura adequada, espaço para distanciamento e acomodação aos idosos. Além disso, a Secretaria de Saúde reforçou o time da campanha de vacinação com a contratação de novos profissionais.

A vacinação dos idosos a partir de 85 anos será no ginásio Ayrton Senna, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Os documentos necessários são RG, Cartão SUS e comprovante de residência. Os idosos dessa faixa etária que estão acamados serão vacinados em casa. Para isso, o familiar deve realizar cadastro na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura.

Profissionais técnicos da saúde

Nesta quarta-feira (10) teve início a vacinação dos profissionais técnicos da saúde da rede privada. Para se vacinar é preciso estar atuando na área da saúde e possuir registro no conselho de classe. Nesta etapa, a vacinação será dos seguintes profissionais: médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem, nutricionista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, biólogo, farmacêutico, dentista, biomédico, técnicos de laboratórios que façam coleta de RT/PCR e análise de amostras, fonoaudiólogo, psicólogo, assistentes sociais, médico veterinário.

Os documentos necessários são RG; cartão SUS; holerite ou carteira de trabalho; registro nos conselhos CRM, CRO, Crefito, CRF, Coren, entre outros; comprovante de residência ou de atuação na área da saúde no município.

Vacina já

O Governo do Estado lançou o site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Serviço

Vacinação contra covid-19

Idosos a partir de 85 anos

Local: Ginásio Ayrton Senna

Endereço: Av. Antonio Faustino, 98 – Cohab V

Início: 11/2 – de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas