Prefeitura de Carapicuíba segue com obras de canalização do Cadaval

Secretarias: Projetos Especiais Convênios e Habitação

Data de Publicação: 11 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Habitação, está trabalhando na completa revitalização do córrego Cadaval, que deságua no Rio Cotia. As obras irão promover a urbanização da área e permitirão a conclusão do sistema viário já existente.

O trecho em obra tem em torno de 890 metros com início na Rua Europa até a Estrada Ernestina Vieira, e está sendo executado em duas etapas. A primeira, num trecho de 107 metros, entre a Rua Europa e a Avenida Avelino Antonio da Silva. A segunda etapa, da Avenida Avelino Antonio da Silva até a Estrada Ernestina Vieira num trecho de 783 metros.

“Continuamos trabalhando para melhorar a qualidade de vida da população. As obras de canalização e continuação da avenida do Cadaval são muito importantes para a região. A reurbanização vai transformar a vida dos moradores”, afirma o prefeito Marcos Neves.

O córrego também recebeu em anos anteriores aduelas de concreto, que ampliaram a vazão de água. Com previsão de conclusão para abril de 2022, as obras de canalização visam prevenir enchentes e facilitar o fluxo de automóveis na região.