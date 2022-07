Prefeitura de Carapicuíba entrega praças na Cohab

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 16 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba realizou a entrega da Praça da Avenida Brasil e da Praça José Benedito dos Reis, na Cohab I e Cohab V, respectivamente. Essa era uma antiga reivindicação dos moradores.

Agora, a população pode aproveitar o espaço que conta com nova quadra, pista de caminhada, playground e equipamentos de ginástica.

Morador da Cohab, Antonio Alves, de 62 anos, estava com a sobrinha Lavínia Almeida, de 8 anos, já brincando no playground.

“Eu acho que agora melhorou bastante, antes não havia lugar para as crianças brincarem. Além disso, trouxe benefícios para as pessoas mais velhas com um lugar para fazer atividade física. Temos que agradecer a Prefeitura pela obra”, comentou o morador.