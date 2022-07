Prefeitura de Carapicuíba inicia matrícula para os alunos das escolinhas de esporte

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2021

Investir no potencial esportivo das crianças e jovens, essa é a determinação da Prefeitura de Carapicuíba com as Escolinhas de Esportes. Por isso, na próxima segunda-feira, 22, será iniciada até o dia 5/3, a rematrícula dos alunos que já estavam confirmados para as aulas de 2020. Já a matrícula de novos alunos, a partir de 6 anos, será realizada entre 8 e 25 de março.

A documentação exigida é: RG e CPF do aluno e responsável, caso seja menor de 18 anos. Além do comprovante de residência (domicílio em Carapicuíba, em nome do aluno ou de um dos responsáveis) e declaração escolar atual.

Alunos que já tiverem exame médico dentro da validade de um ano podem apresentar o documento no ato da rematrícula/ matrícula; os demais passarão por avaliação médica, em data e horário a ser informado no processo.

Vale lembrar que na ausência de algum documento exigido, a rematrícula/ matrícula, não será efetivada; e ainda, é necessária a presença do aluno no momento da apresentação deste, pois será fotografado para arquivo de controle da Secretaria de Esporte e Lazer.

As modalidades oferecidas são: voleibol; handebol; basquetebol; futsal; futebol; karatê; ritmos; alongamento; zumba; jazz; ballet; baby class; iniciação esportiva e ginástica funcional.

Com base nos protocolos sanitários de combate à Covid-19, as rematrículas/ matrículas deverão ser agendadas em ligação para os telefones 4187-1101 ou 4183-7013. É importante ressaltar que o retorno das aulas depende do andamento da pandemia.