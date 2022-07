Prefeitura de Carapicuíba realiza encontro empresarial com gestores de RH

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 18 de fevereiro de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realizou no dia 17/02, encontro empresarial com os gestores de RH, no Condomínio GR Rodoanel, sediado no Parque Santa Teresa. Na ocasião foram apresentados os serviços gratuitos oferecidos pelo Ganha Tempo, em especial o programa de Intermediação de Mão de Obra do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT).

O PAT é uma referência na cidade para os moradores de Carapicuíba. Muitos vão até o local para cadastrar seus currículos, com o objetivo de aumentar suas chances de conquistar uma oportunidade de trabalho. Somente em janeiro deste ano, cerca de quatrocentas vagas foram disponibilizadas em nosso sistema. Além de garantir o acesso da população do município às políticas de geração de emprego e renda, através dos serviços do Posto, o Ganha Tempo oferece atendimento no Banco do Povo, Sebrae, INSS Digital, Procon, Delegacia Eletrônica, entre outras atividades.

O setor de captação desempenha um papel importante dentro do Ganha Tempo. Trata-se de uma ponte entre os munícipes que buscam um emprego, e os empregadores que ofertam suas vagas. As equipes realizam busca ativa dessas oportunidades, de acordo com o público do PAT. Os responsáveis pela pré-seleção fazem todo o acompanhamento do candidato durante os processos seletivos.

Serviços



Posto de Atendimento ao Trabalhador – PAT

Local: Estrada Ernestina Vieira, 149 – Vila Dirce (dentro do Plaza Shopping

Carapicuíba)

Horário de atendimento: Segunda a sexta-feira, das 8h15 às 16h.

Telefones: (11) 4167-6303 / (11) 4167-6273