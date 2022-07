Carapicuíba conta com tecnologia de ponta no trabalho da Defesa Civil

Data de Publicação: 19 de fevereiro de 2021

A equipe da Defesa Civil da Prefeitura de Carapicuíba conta agora com um importante aliado. Trata-se do Centro de Monitoramento e Controle, um equipamento que conta com os mais sofisticados recursos tecnológicos no controle de eventos extremos. O sistema, inédito no Estado, foi desenvolvido pela empresa Geopixel.

O equipamento, sala com computadores e monitores, foi entregue na manhã desta sexta-feira. Na ocasião, estiveram presentes Fernando Leonardi e Manoel Ortiz, respectivamente presidente e diretor da Geopixel, além de autoridades de Carapicuíba.

“Com mapeamento de chuvas – levantamento de chuvas acumuladas ou previstas, mais os desenhos das sub-bacias e as áreas de risco, é possível antever alagamentos ou desmoronamentos, por exemplo”, explicou Lucio Oliveira, coordenador da Defesa Civil em Carapicuíba.

Já o levantamento urbano, identifica, via satélite, áreas com edificações alteradas ou novas, descarte de entulho e desmatamento.

Para Fernando Leonardi, presidente da empresa que desenvolveu o sistema, a principal qualidade do programa é a possibilidade de interação com o cidadão: “que pode acessar o sistema e apontar uma situação de risco iminente, como deslizamento, erosão, inundação, chuvas intensas ou outra situação similar. Com os acessos dos moradores de uma determinada localidade, a equipe da Defesa Civil pode mapear e avaliar a gravidade da situação”, comenta.

Você também pode enviar para o sistema algum local com risco de desabamento ou alagamento. Acesse pelo QR Code!