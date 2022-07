Prefeitura de Carapicuíba realiza testes para a covid-19 em 2.000 profissionais da rede municipal de educação

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 20 de fevereiro de 2021

Iniciado no dia 18 de fevereiro, a Prefeitura de Carapicuíba está realizando a testagem para diagnóstico de Covid-19 em cerca de 2.000 profissionais da rede municipal de educação. Além disso, também serão testados funcionários das instituições conveniadas e escolas particulares. A iniciativa tem o objetivo de proporcionar maior segurança e tranquilidade aos pais e alunos, já que as aulas presenciais nas escolas estão previstas para retornar no próximo mês.

O exame feito pelos agentes de saúde é o PCR-RT, que é capaz de identificar os casos de infecção ativa pelo vírus. Este é um exame que apresenta resultados confiáveis, sendo a escolha para doentes que estejam com sintomas compatíveis com covid-19.

A testagem acontece até dia 24 no período da manhã e tarde. Esta é mais uma das medidas que fazem parte do protocolo sanitário que a Prefeitura de Carapicuíba vem desenvolvendo nos setores da educação municipal.

Nesta sexta-feira, 19, o prefeito Marcos Neves realizou reunião on-line com representantes da rede de ensino privada e foi questionado sobre a vacinação dos profissionais da educação. “Sabemos da ansiedade de todos pela vacinação, mas os municípios devem seguir o Plano Nacional de Imunização, vacinando os idosos, pois são eles que possuem mais risco de contrair a forma grave do coronavírus”, afirmou Neves.

Além disso, explicou que Carapicuíba tem realizado a imunização de forma acelerada e já antecipou a vacinação dos idosos a partir de 80 anos. “Queremos agilizar ainda mais a campanha de vacinação, mas dependemos da chegada de mais doses das vacinas. Por isso, ainda não há previsão do Plano Nacional de Imunização para a vacinação dos profissionais da educação”, finalizou o prefeito Marcos Neves.