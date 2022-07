Cadastro Único: Atendimento prorrogado no Tancredão até final de março

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 26 de fevereiro de 2021

Priorizando o conforto e a segurança da população, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, prorrogou os atendimentos do Cadastro Único até 31 de março, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves, mais conhecido como Tancredão. Trata-se de um espaço amplo, sendo possível seguir os protocolos sanitários de prevenção à Covid-19, como o distanciamento social. A atualização cadastral do programa havia sido suspensa pelo Governo Federal, devido à pandemia, sendo retomada no município no dia 11 de janeiro, com a previsão inicial de seguir no local até 26 de fevereiro.

Até o momento, cerca de 8 mil pessoas passaram pelo espaço para realização de serviços, como atualizações cadastrais, Bolsa Família, BPC/Loas, entre outros. A partir do dia 1 de março (segunda-feira), serão 250 senhas distribuídas para atendimento, que continuará de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h.

As unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) permanecem com atendimentos para outros serviços já oferecidos de Proteção Social Básica. Em caso de dúvidas, os munícipes de Carapicuíba podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelos números (11) 4164-1624 ou (11) 4184-1217, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Se preferir, a pessoa também poderá enviar um e-mail para: [email protected]

Serviço

Atendimento Cadastro Único

Data: até 31 de março

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 13h

Local: Ginásio Tancredão – Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Santa Lucia – Carapicuíba / SP

Atendimento mediante senha. Serão entregues 100 por dia.