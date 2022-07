Prefeitura de Carapicuíba inicia vacinação de idosos a partir de 77 anos na quarta-feira

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 2 de março de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, inicia a vacinação contra a covid-19 em idosos a partir de 77 anos, na próxima quarta-feira, dia 3. Para não haver aglomerações nas Unidades Básicas de Saúde, pois já possuem outros atendimentos, como consultas, exames e outras vacinas, a campanha está sendo realizada no ginásio Ayrton Senna, de segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas. Nesta etapa, também haverá vacinação no sistema drive-thru no local. Além de serem vacinados dentro dos veículos, os idosos que estiverem a pé também receberão a vacina.

Os documentos necessários são: RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em nome do idoso. Caso não tenha o comprovante de residência, o idoso deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para cadastro no programa Estratégia Saúde da Família.

Os idosos dessa faixa etária que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Vacina já

O Governo do Estado lançou o site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Serviço

Vacinação contra covid-19

Idosos a partir de 77 anos

Local: Ginásio Ayrton Senna

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Início: 03/03 – Segunda a sexta-feira, das 8 às 19 horas