Guarda Civil Municipal de Carapicuíba recupera moto furtada

Secretarias: Segurança Pública e Controle Urbano

Data de Publicação: 3 de março de 2021

Nesta quarta-feira, 3, a Guarda Civil Municipal de Carapicuíba recuperou uma moto furtada. Em patrulhamento pela região da Vila Cretti, dois guardas avistaram duas motos em alta velocidade. Uma das motos estava com a placa tampada e a outra com as sirenes do alarme disparadas. Os guardas tentaram uma abordagem, quando os elementos empreenderam fuga.

Em um determinado ponto na Vila Cretti, o indivíduo que estava na moto roubada abandonou-a e fugiu à pé. Os guardas recuperaram o veículo e devolveram ao proprietário, que agradeceu a ação.

“Eu estava na hora do almoço. Subi para o refeitório e meu patrão viu os elementos saindo com a moto em fuga. Fui atrás, avisei uma base da Guarda e eles conseguiram recuperar. Eles são muito ágeis e eficientes. Tenho muito a agradecer”, disse a vítima.