Prefeitura de Carapicuíba lança podcast informativo “Enquanto a gente fala, você se informa”

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 19 de março de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba lançou nesta quinta-feira, 18, um podcast com algumas das mais importantes informações da cidade, na primeira quinzena do mês de março.

Os episódios inéditos serão divulgados a cada 15 dias e ficarão disponíveis, inicialmente, no Spotify e no canal da Prefeitura, no YouTube. Cada programa terá em média cinco minutos de duração e abordará temas de maior relevância para a cidade.

Nessa primeira edição, os jornalistas Dereck Lacerda, Matheus Chaves e Mariane Souza, falaram sobre o Centro Especializado de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência (Crevim), as regras de funcionamento da fase emergencial do Plano São Paulo e também sobre como estão os atendimentos dos equipamentos da Prefeitura.

Para escutar a primeira edição, acesse: https://cutt.ly/JxqSd5L