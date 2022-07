Prefeitura de Carapicuíba e Governo de SP disponibilizam 115 vagas para cursos de qualificação profissional

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 24 de março de 2021

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, disponibilizará 115 vagas para cursos de qualificação profissional em diversas áreas para o mês de abril. Os cursos são de curta duração, totalmente gratuitos, disponíveis no formato remoto com aulas ao vivo, no modelo de Ensino à Distância (EAD).

As vagas já estão disponíveis para inscrições que podem ser realizadas pelo site www.cursosviarapida.sp.gov.br até o dia 30 de março.

Podem se inscrever candidatos e candidatas que tenham idade mínima de 16 anos, alfabetizados e domiciliados no Estado de São Paulo. Caso o número de inscritos seja superior ao número de vagas, serão priorizadas as pessoas desempregadas, com baixa renda e com deficiência.

A convocação dos candidatos selecionados ocorrerá por e-mail. As aulas têm previsão de início para o dia 14 de abril. Para receber o certificado, o aluno deve ter ao menos 75% de presença nas aulas.

Bolsa-auxílio

Os estudantes matriculados a partir de março nos cursos de qualificação do programa Via Rápida receberão uma bolsa única de R$ 210 para ajuda em suas despesas durante a realização do curso. O auxílio será disponibilizado aos alunos que cumpram os requisitos e estejam frequentes após 10 dias de aula. O pagamento será feito por meio de código bancário, que o estudante usará para sacar em caixas eletrônicos do Banco do Brasil e da Rede 24 horas. O recurso valerá também para os cursos de 60 a 160 horas do SP Tech e SP Criativo e fica disponível por 30 dias após a comunicação oficial por e-mail de que o valor está disponível. Até o final de 2021, serão ofertadas 30 mil vagas de qualificação profissional com bolsa-auxílio.

Para receber a bolsa-auxílio, além de ser desempregado e estar frequente no curso, o estudante não pode estar recebendo seguro-desemprego ou outros auxílios da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

Serviço:

Inscrições: 17 a 30 de março através do site www.cursosviarapida.sp.gov.br