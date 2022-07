Carapicuíba altera feriados municipais para conter avanço do coronavírus

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 25 de março de 2021

Com objetivo de diminuir a circulação de pessoas e conter o avanço do coronavírus, a Prefeitura de Carapicuíba altera feriados municipais. Com a mudança, o feriado de emancipação do município passa de sexta-feira (26) para segunda-feira (29). Além disso, também será feriado nos dias 30 (terça-feira) e 31 de março (quarta-feira).

É importante lembrar que 1º de abril continua sendo ponto facultativo e 2 de abril é feriado nacional da Paixão de Cristo. Com as mudanças, sexta-feira (26), data do aniversário da cidade passa a ser dia útil.