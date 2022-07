Prefeitura de Carapicuíba oferece oxímetro a pacientes com covid-19

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 30 de março de 2021

Com o objetivo de acompanhar o estado clínico de idosos com 60 anos ou mais que atenderem aos critérios de saúde e forem testados positivo para covid-19, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, oferece o serviço de monitoramento.

A pessoa que fizer parte da faixa etária estabelecida, apresentar sintomas e comparecer no Centro de Enfrentamento ao Coronavírus, responderá ao questionário que avaliará seus riscos de saúde. Caso atenda aos critérios necessários, realizará o exame PCR rápido. Em um quadro positivo, o idoso recebe um oxímetro que levará para casa e recebe as orientações de como verificar a frequência cardíaca, respiratória e saturação.

Diariamente, o enfermeiro responsável entrará em contato com o paciente para realizar uma consulta por teleatendimento a fim de verificar a evolução do caso. O objetivo é encaminhá-lo ao Pronto Socorro no momento adequado, evitando um atendimento tardio e agravamento do estado de saúde.

Essa é mais uma ação da Prefeitura de Carapicuíba para salvar vidas neste pior momento da pandemia.

Serviço

Centro de Enfrentamento ao Coronavírus

Estrada Ernestina Vieira, 70, Vila Dirce

Funcionamento: todos os dias das 7 às 19 horas