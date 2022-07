Prefeitura de Carapicuíba entrega novas instalações do CRAS V

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 30 de março de 2021

No dia em que Carapicuíba completa 56 anos de emancipação político-administrativa, 26/03, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, entregou as novas instalações do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) V – José Elysiário Ribeiro. A unidade, que desde abril de 2014 funcionava na Avenida Celeste, 202/210 – Centro, foi transferida para o novo endereço na Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal, em imóvel próprio, gerando economia aos cofres públicos.

O CRAS V oferece serviços à comunidade, como cursos profissionalizantes, palestras e oficinas de convivência; desenvolvimento de atividades socioeducativas; cadastramento de programas sociais como Bolsa Família, Renda Cidadã, Ação Jovem, entre outros atendimentos.

O prédio dispõe de sala de atendimento, salas de uso coletivo, banheiros e copa, atendendo as normas de acessibilidade da ABNT. O espaço começa a atender no dia 5 de abril, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

O CRAS é um equipamento público estatal que tem como objetivo prevenir situações de risco, fortalecer a função protetiva da família, garantir o acesso aos programas, projetos, serviços e benefícios assistenciais. Estão inseridos em territórios de vulnerabilidades sociais, decorrentes da pobreza, privação ou fragilização de vínculos familiares e comunitários.