Seleção de programação cultural on-line durante quarentena

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de abril de 2021

CENTRO CULTURAL FIESP

O Centro Cultural Fiesp está orientando novos artistas com dicas para editais futuros do Sesi-SP. Além de relembrar exposições que já passaram pelo local, o Centro Cultural Fiesp está com dicas de leitura e peças em suas redes sociais. Confira a variedade de atividade aqui.

CCBB

Com uma incríveis exposições como “Egito Antigo – do Cotidiano à Eternidade”, “Ivan Serpa – A Expressão do Concreto”, “”Linhas da Vida” da artista Chiharu Shiota e “Vaivém”, o CCBB em Casa traz conteúdos de arte e discussões sobre produções, práticas e trajetórias artísticas. Confira a agenda do CCBB educativo por aqui.

PINACOTECA

O local disponibiliza uma tour virtual pelos corredores do museu em que é possível conferir detalhes das obras e caminhar como se estivesse lá. Confira aqui.

Em seu perfil do Instagram, @pinacotecasp, o museu também destaca algumas obras importantes com a hashtag #pinadecasa.

MASP

O MASP possui uma agenda de atividades para cada dia da semana. Com participação do público, às terças-feiras o museu indica uma obra do acervo que servirá de inspiração para as pessoas desenharem. Para participar, basta publicar o desenho até 23:59 de domingo no instagram usando a #maspdesenhosemcasa. No dia seguinte o local publica as produções selecionadas em seu perfil @masp. Os desenhos selecionados recebem um vale Amigo MASP grátis.

Também no instagram, o museu realiza às quartas um encontro virtual do projeto Diálogos. Atividade em que os seguidores são apresentados à biografias, técnicas, contexto histórico e demais elementos que compõem coleções do MASP.

Às quinta-feiras, acontece a Live semana do MASP, também pelo Instagram, com conversas entre convidados e curadores do museu. No YouTube, seminários e palestras, entrevistas e curiosidades sobre exposições. Além do tour virtual que permite explorar exposições permanentes por meio meio do Google Arts & Culture.

Como conteúdo adicional, o MASP Áudios, aplicativo gratuito, possui mais de 150 comentários feitos por professores, curadores, artistas, professores, pesquisadores e crianças sobre obras do acervo.

MUSEU DO FUTEBOL

Para os amantes do esporte, o Museu do Futebol permite acesso a exposições online por meio da plataforma do Google Arts & Culture. Entre elas, “Mulheres, desobediência e resiliência”, “A “Michael Jackson”: os primeiros chutes”, “Lea Campos, a primeira árbitra”, “Chuteiras: a evolução do futebol na ponta dos pés”. Confira outras atrações do local aqui.