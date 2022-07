Prefeitura de Carapicuíba realiza mais de 70 mil testes de coronavírus

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de abril de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a transferência do polo de testagem em massa (RT-PCR) para o mesmo prédio onde hoje funciona o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus (Estrada Ernestina Vieira, 70, Vila Dirce). O intuito é unificar os serviços em um único local, otimizando o atendimento oferecido. O horário de funcionamento para fazer o teste é de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

Vale a pena ressaltar que o Centro de Enfrentamento ao Coronavírus também realiza atendimento médico para pacientes com sintomas de covid-19, todos os dias, das 7 às 19 horas.

Desde o mês de julho do ano passado, a Prefeitura de Carapicuíba, em parceria com o “Dados do Bem”, realizou a testagem em massa (RT-PCR e rápidos) em mais de 70 mil carapicuibanos, se tornando a cidade que mais realizou o serviço na região.

Para realizar o teste gratuito, qualquer morador a partir de 12 anos pode comparecer ao local. É preciso baixar no celular Android ou iOS o aplicativo Dados do Bem e levar RG, cartão SUS e comprovante de endereço. Não é necessário preencher o questionário em casa, nem esperar o agendamento do aplicativo.