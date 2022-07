Solidariedade: Prefeitura de Carapicuíba adere à campanha “Vacina Contra a Fome”

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 8 de abril de 2021

Para potencializar as ações que auxiliam quem mais precisa, é necessário unir forças. Partindo desse princípio, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou um termo de adesão junto ao Governo do Estado de São Paulo para a campanha “Vacina Contra a Fome”. A ação tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir a segurança alimentar durante a pandemia do coronavírus, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis como: macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, sal, açúcar e molho de tomate. A distribuição será feita a partir de uma ação da Secretaria de Assistência Social, contemplando quem mais precisa em nosso município.

Quem for se vacinar contra a Covid-19, poderá fazer a doação voluntária de um quilo de alimento, nos polos de vacinação: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de idosos a pé), localizado na Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V ou Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro), situado na Av. Pilar do Sul – Cohab II. Os locais realizam a vacinação da 1ª e 2ª dose.

A campanha de imunização segue a todo vapor para atender o maior número de moradores possível. Atualmente, a Secretaria de Saúde do município está vacinando pessoas com 68 anos ou mais. A vacinação acontece de segunda a sábado, das 8h às 13h.

Serviço

Ação: “Vacina Contra a Fome”

Local: Polos de Vacinação – Ginásio Ayrton Senna e Estádio do Niterói

Quando: Segunda a sábado, das 8h às 13h

Arrecadação: 1 kg de alimento não perecível