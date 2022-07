Carapicuíba antecipa vacinação contra a covid-19 dos idosos com 66 anos

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 14 de abril de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba antecipou para quinta-feira (15) a vacinação contra a covid-19 dos idosos com 66 anos ou mais. O município já aplicou mais de 45 mil doses.

A campanha de imunização está sendo realizada em dois polos. No Ginásio Ayrton Senna são vacinados os idosos que chegarem a pé. Já no Estádio do Niterói, a vacinação será no sistema drive-thru (dentro do carro). Os locais realizam a vacinação da 1ª e 2ª dose. A vacinação nesta semana acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 19h e, no sábado, das 8 às 13 horas.

Os documentos necessários para os idosos são: RG, Cartão SUS, CPF e comprovante de residência em nome do idoso. Caso não tenha o comprovante de residência, o idoso deve procurar a Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua casa para cadastro no programa Estratégia Saúde da Família. Também será aceito comprovante de residência no nome de familiar, desde que comprove parentesco de primeiro grau com o idoso.

Já os profissionais da educação com 47 anos ou mais devem apresentar o comprovante de cadastro no site Vacina Já Educação, que será enviado para o e-mail da pessoa, RG, CPF, holerite ou carteira de trabalho. Vale ressaltar que cada profissional deve ser vacinado no município em que atua profissionalmente.

Os idosos dessa faixa etária que estão acamados, apresentando dificuldades ao locomover-se, serão vacinados em casa. Para esse serviço, caso o idoso não seja cadastrado nos programas de saúde da Prefeitura, o familiar deve realizar cadastro na UBS mais próxima de sua residência.

Fique atento

Idosos com 66 anos ou mais e que sejam pacientes oncológicos, transplantados (órgãos sólidos e medula óssea), imunossuprimidos, doenças reumáticas e pacientes com HIV apresentem uma prescrição médica autorizando receberem a vacina. É importante conversar com o médico antes de comparecer no local de vacinação.

Vacina já

O Governo do Estado lançou o site “Vacina Já” www.vacinaja.sp.gov.br para agilizar a vacinação contra a covid-19. Nele, as pessoas podem fazer um pré-cadastro, mas vale a pena ressaltar que não é um agendamento. O preenchimento não é obrigatório, porém facilita o atendimento na hora da vacinação para evitar aglomerações.

Serviço

Vacinação contra covid-19



Idosos a partir de 66 anos

Local: Ginásio Ayrton Senna (vacinação de idosos a pé)

Endereço: Av. Antônio Faustino, 98 – Cohab V

Local: Estádio do Niterói (vacinação no sistema drive-thru – dentro do carro)

Endereço: Av. Pilar do Sul – Cohab II