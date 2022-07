Bom Prato Carapicuíba já serviu mais de 150 mil refeições no primeiro trimestre de 2021

Data de Publicação: 14 de abril de 2021

Mediante cadastramento, pessoas em situação de rua têm gratuidade nas refeições

Com o objetivo de garantir a segurança alimentar neste período de pandemia de Covid-19, os 59 restaurantes Bom Prato, estão funcionando normalmente. De janeiro a março de 2021, o local já serviu cerca de 18 mil cafés da manhãs, 108 mil almoços e 27 mil jantares, totalizando 153 mil refeições. A partir das 7h o café da manhã começa a ser oferecido, encerrando os serviços com o jantar, que é disponibilizado até às 19h.

Em junho de 2020, a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo estabeleceu a gratuidade das refeições oferecidas em todas as unidades do restaurante à população em situação de rua, mediante a apresentação de um cartão com QR Code. A Prefeitura de Carapicuíba foi um dos municípios que aderiu a iniciativa. A Secretaria de Assistência Social de Carapicuíba distribuiu os cartões com a tecnologia QR Code, disponibilizados pelo Estado.

No município, as pessoas em situação de rua também podem contar com os serviços de assistência do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP). O equipamento público oferece local para banho e itens de higiene pessoal, doação de roupas e calçados, encaminhamentos médicos, documentos, e ainda conta com equipe capacitada, com psicólogos e assistentes sociais, além de orientações sobre medidas de prevenção contra a Covid-19. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h.

Serviço

Bom Prato Carapicuíba

Quando: Todos os dias, das 7h às 19h

Café da manhã: 7h às 9h / Almoço: 10h30 às 14h / Jantar: 17h às 19h

Local: Av. Miriam, 385 – Centro