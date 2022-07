Você sabia? A Lei 2.947 obriga proprietários de terrenos a manter a área limpa

Secretarias: Assuntos Jurídicos

Obras e Serviços Municipais

Data de Publicação: 14 de abril de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba trabalha para manter a cidade limpa. Todos os dias as equipes de retirada de entulho, cata-treco e limpeza geral saem às ruas para executar os serviços de zeladoria. No entanto, há locais que são de responsabilidade dos proprietários realizarem a limpeza. Como os terrenos particulares, que infelizmente alguns donos não fazem a própria parte e acabam deixando os ambientes sujos, com entulhos e outros lixos.

Isso pode causar problemas sérios para a população, como focos de dengue e o surgimento de animais peçonhentos, como cobra, aranha e escorpiões.

Por isso, o município tem a Lei 2.947/2009, que estabelece que os proprietários de terrenos localizados no município de Carapicuíba são obrigados a mantê-los limpos, capinados, desinfetados e drenados, independentemente de edificação.

Caso o local não esteja nessas condições, ao ser constatada a irregularidade,a Prefeitura vai notificar o proprietário, que terá 15 dias para limpar o local.

Caso contrário, terá de pagar multa de até 40% no valor do imposto territorial urbano. Veja todas as informações da lei: https://cutt.ly/gvoFDEM

Vale ressaltar que a Prefeitura oferece aos moradores de Carapicuíba seis locais para descarte de móveis, entulho (o munícipe pode levar até 15 sacos por dia), madeiras, eletrodomésticos, aparelhos eletrônicos, materiais recicláveis e pneus (pequenas quantidades).

As Regionais funcionam de segunda à sexta, das 8h às 17h e aos sábados, das 8h às 12h.

Horário de recebimento de materiais: das 8h30 às 16h30

– Ecoponto Jandaia – Estrada do Gopiúva, 1557 – Pq. Jandaia

– Ecoponto Santa Brígida – Rua Peruíbe, 4 – Telefone 4186-2668

– Ecoponto Veloso – Avenida Jatobá, 576 – Telefone: 4167-6806

– Ecoponto e Regional Cohab – Avenida Brasil, 292 – Telefone 4184-1179

– Ecoponto Aldeia – Rua José Ailton de Camargo, 75 – Telefone 4184-3867

– Ecoponto Ariston – Av. Comendador Dante Carraro, 333 – Telefone: 4183-6864