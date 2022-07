Governo do Estado anuncia fase de transição do Plano São Paulo

Data de Publicação: 16 de abril de 2021

Nesta sexta-feira, 16, o Governo do Estado anunciou que todos os municípios passam para a fase de transição do Plano São Paulo. Sendo assim, a partir de domingo (18) as atividades comerciais estão liberadas das 11 às 19 horas. Também será permitida a realização de atividades religiosas, com distanciamento e controle de acesso.

Confira mais informações abaixo:

Shoppings e lojas de rua podem ter atendimento presencial, a partir do dia 18, das 11 às 19 horas, com público limitado a 25% da capacidade total.

Cultos, missas e outras atividades religiosas coletivas podem ocorrer com distanciamento e controle de acesso a partir do dia 18.

Restaurantes e lanchonetes podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11 às 19 horas, com 25% da capacidade total.

Salões de beleza e cabelereiros podem ter atendimento presencial a partir do dia 24 de abril, das 11 às 19 horas, com 25% da capacidade total.

Cinemas, teatros, museus, eventos e convenções podem funcionar a partir do dia 24 de abril, das 11 às 19 horas, com controle de acesso, público sentado, acentos marcados e 25% de capacidade.

Academias, clubes e centros esportivos podem funcionar a partir do dia 24 de abril, das 7 às 11 horas e das 15 às 19 horas, apenas para atividades físicas individuais agendadas, com 25% da capacidade total.

Parques serão abertos a partir do dia 24 de abril.

Bares podem funcionar como restaurantes (público sentado, serviço de alimentos para acompanhar bebidas) a partir de 24 de abril.

Atenção

Apesar do início de melhora nos índices de internações, a pandemia ainda não acabou. É necessário usar máscara corretamente e evitar aglomerações.