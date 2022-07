Prefeitura de Carapicuíba entrega 100 cestas básicas da campanha Vacina Contra a Fome

Data de Publicação: 20 de abril de 2021

Na terça-feira (20), a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, assinou um termo de adesão junto ao Governo do Estado de São Paulo para a campanha, desenvolvida pela Secretaria de Desenvolvimento Social.

A Campanha tem como objetivo beneficiar famílias em situação de vulnerabilidade, buscando garantir a segurança alimentar durante a pandemia do coronavírus, por meio de arrecadação de alimentos não perecíveis.

A pessoa que for se vacinar contra a Covid-19, está convidada a fazer a doação voluntária de um quilo de alimento não perecível, como macarrão, arroz, feijão, leite em pó, café, óleo, sal, açúcar, molho de tomate, entre outros itens. Para informações sobre horários e dias de atendimento, orientamos acompanhar os canais oficiais da Prefeitura. Além dos dois polos de vacinação, as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) também estão recebendo doações, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h. Os endereços e telefones estão disponíveis no site: https://cutt.ly/7vALBx6.

A ação, que teve início no dia 5 de abril, já arrecadou cerca de três toneladas de alimentos, que já estão sendo distribuídos pela Secretaria de Assistência Social, contemplando quem mais precisa no município. “A campanha tem a possibilidade de virar o jogo contra a fome, porque nós estamos pensando em toda a população do Estado de São Paulo. Se cada pessoa trouxer 1kg de alimento não perecível, quando for imunizar, nós teremos milhões de quilos de alimentos”, declarou a secretária de Desenvolvimento Social do Estado.

E no Centro de Referência de Assistência Social José Elysiário Ribeiro (CRAS V), foram distribuidas as primeiras 100 cestas básicas.

Para recebimento das cestas básicas, a Secretaria de Assistência Social definiu os seguintes critérios: Famílias cadastradas no CadÚnico; Famílias que têm mais filhos menores de 16 anos; Famílias com pessoas com deficiência; Famílias com idosos. As equipes da Secretaria entram em contato, avisando sobre a doação. A cada etapa os cadastrados de um CRAS serão contemplados, de acordo com os critérios e disponibilidade das cestas de alimentos, iniciando pelo CRAS V.

Serviço

Ação: “Vacina Contra a Fome”

Local: Polos de Vacinação (Ginásio Ayrton Senna e Estádio do Niterói) e CRAS

Arrecadação: 1 kg de alimento não perecível