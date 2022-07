PAT Carapicuíba tem 150 vagas para jovens da cidade em busca do primeiro emprego

Data de Publicação: 30 de abril de 2021

O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), equipamento do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, realiza a Intermediação de Mão de Obra para 150 oportunidades voltadas para jovens que estão em busca do primeiro emprego, para atuar na região da Barra Funda. As vagas são para operador de telemarketing ativo de vendas.

Os interessados devem possuir ensino médio completo, ter 18 anos ou mais e ser cadastrado no site ou aplicativo Sine Fácil. As inscrições para participar do processo seletivo são realizadas pelo link https://cutt.ly/YlrTRmC até 3 de maio (segunda-feira). Para a pré-seleção, os selecionadores solicitam informações, como número da vaga (5712365), endereço de e-mail, escolaridade, nome da vaga de interesse, se possui experiência na área, entre outros dados.

A convocação para o processo seletivo ocorre por e-mail e telefone. Por isso, é importante que o candidato verifique se seus dados estão corretos ao preencher o formulário e não se esqueça de consultar seu e-mail diariamente, inclusive a caixa de spam.

Reforçamos que a Prefeitura trabalha todos os dias para garantir o acesso da população da cidade às políticas públicas de geração de emprego e renda. O PAT atende dentro do Ganha Tempo, situado no Plaza Shopping Carapicuíba. Como medida de prevenção à Covid-19, os atendimentos presenciais estão suspensos, mas a divulgação de vagas de emprego continua, na página do PAT https://www.facebook.com/PATCarapicuibaoficial.

O Posto de Atendimento ao Trabalhador de Carapicuíba, órgão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, é uma referência na cidade para quem deseja ser inserido ou reinserido no mercado formal de trabalho, assim como para as empresas que querem contratar novos colaboradores. O PAT conta com o setor de Captação de Vagas. Trata-se de uma “ponte” entre os munícipes que buscam um emprego, e os empregadores que ofertam suas vagas. As equipes realizam busca ativa dessas oportunidades, de acordo com o público do local. Os responsáveis pela pré-seleção fazem todo o acompanhamento do candidato durante os processos seletivos, sempre com muita dedicação, responsabilidade e transparência.