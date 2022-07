Prefeitura prorroga novamente atendimento do Cadastro Único no Tancredão

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 30 de abril de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social, prorrogou novamente o atendimento do Cadastro Único no Ginásio de Esportes Tancredo Neves (Tancredão) até 31 de maio. Trata-se de um espaço amplo e ventilado, sendo possível manter as medidas de prevenção à Covid-19, além de ser um local de referência para os munícipes.

A atualização cadastral do programa havia sido suspensa pelo Governo Federal, devido à pandemia, sendo retomada no município no dia 11 de janeiro. No local são realizados serviços, como atualizações cadastrais, Bolsa Família, BPC/Loas, entre outros. A lista com a documentação necessária, que deve ser apresentada no momento do atendimento está disponível em https://bit.ly/3s5JJvG.

Os atendimentos continuam sendo realizados de segunda a sexta-feira. O horário foi ampliado, sendo das 9h às 17h, com a distribuição de cem senhas diárias.Para outros assuntos relacionados a Proteção Social Básica, as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) permanecem com atendimentos, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Em caso de dúvidas, os munícipes de Carapicuíba podem entrar em contato com a Secretaria de Assistência Social pelos números (11) 4164-1624 ou (11) 4184-1217. Se preferir, a pessoa também pode enviar um e-mail para: [email protected]

Serviço

Ação: Atendimento Cadastro Único

Data: Até 31 de maio

Horário de funcionamento: Segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com limite de senhas.

Local: Ginásio Tancredão – Av. Inocêncio Seráfico, 2005 – Vila Santa Lucia – Carapicuíba / SP