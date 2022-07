Prefeitura de Carapicuíba entrega Parque do Planalto totalmente revitalizado

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 4 de maio de 2021

A população do bairro do Planalto e imediações recebe um presentão já no próximo domingo, dia 9. É que a prefeitura terminou a maratona de obras de revitalização do parque.

Além do cercamento e instalação de câmeras de videomonitoramento, o que reforça a segurança local, o parque ganhou campo de grama sintética, banheiros, equipamentos de ginástica, playground, pista de caminhada. A revitalização envolve ainda reformas da escola, administração e quadra coberta local, além das quadras poliesportivas e a pista de skate. O embelezamento local conta ainda com paisagismo e jardinagem.

O parque está aberto à população todos os dias, das 6 às 18 horas.