Prefeitura promove oficina gratuita e online de Marketing Pessoal no mês do trabalhador

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 5 de maio de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, promove entre os dias 10 e 14 de maio, a oficina gratuita e online de “Marketing Pessoal”, no mês do trabalhador. O objetivo da ação é preparar quem busca ser inserido ou reinserido no mercado formal ou informal de trabalho para as entrevistas de emprego, ampliando conhecimentos pessoais e profissionais.

Algumas pessoas deixam passar uma vaga, por não se sentirem preparadas. Durante a oficina, a cada dia será apresentada uma nova temática, como autoconhecimento e autoconfiança, desenvolvimento de currículo, marketing pessoal e networking, empreendedorismo, entre outros assuntos que auxiliam para uma entrevista de sucesso.

As aulas acontecem de forma remota, das 15h às 16h. Cem vagas estão disponíveis para a população da cidade. Para se inscrever, a pessoa deve preencher o formulário https://cutt.ly/Ybbr7ok até 7 de maio. As equipes da Secretaria vão entrar em contato, por e-mail, com o link de acesso da formação. Ao final, os alunos receberão certificado de conclusão.

Sendo uma referência na cidade na Intermediação de Mão de Obra, todos os dias o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), equipamento do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, oferece centenas de vagas de emprego, para diversas áreas. O espaço está localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. Além de acompanhar as oportunidades pelo aplicativo ou site Sine Fácil, é possível conferir pelo Facebook PATCarapicuibaoficial, ou pelo site oficial da Prefeitura, na aba “Mural de Emprego” https://cutt.ly/pvkYPSL.