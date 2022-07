Prefeitura de Carapicuíba realiza teste de covid-19 em reabertura do Parque do Planalto

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 7 de maio de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba entrega a revitalização completa do Parque do Planalto neste fim de semana. O Parque estará aberto ao público a partir de domingo, das 9 às 15 horas.

Em mais uma ação de prevenção ao coronavírus, a Secretaria de Saúde terá equipes no local para realização do teste rápido (RT-PCR), que identifica o vírus no início da transmissão. O munícipe já saberá o resultado em menos de 20 minutos.

Além disso, também haverá equipe de enfermagem para aplicação da vacina da gripe para crianças a partir de 6 meses até 5 anos e 11 meses.

Reforma do Parque do Planalto

Além do cercamento e instalação de câmeras de videomonitoramento, o que reforça a segurança local, o parque ganhou campo de grama sintética, banheiros, equipamentos de ginástica, playground, pista de caminhada. A revitalização envolve ainda reformas da escola, administração e quadra coberta local, além das quadras poliesportivas e a pista de skate. O embelezamento local conta ainda com paisagismo e jardinagem.

A princípio o parque será aberto à população de segunda a sexta-feira, das 6 às 14 horas, e aos sábados, domingos e feriados, das 9 às 15 horas.