Atenção! Alteração no Sistema de Notas Fiscais

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 11 de maio de 2021

No dia 28 de abril o sistema de Notas Fiscais Eletrônica da Prefeitura de Carapicuíba foi alterado para melhor atender os munícipes. Visando sempre em facilitar as demandas necessárias em nossa cidade, a Prefeitura está disponibilizando o novo sistema na Secretaria de Receita e Rendas. A alteração tem o objetivo de aumentar a produtividade nos serviços que atendem empresários e comerciantes de Carapicuíba.

A antiga plataforma de notas fiscais, Simpliss, foi desativada e não prestará mais os serviços. A indicação para quem possui o link salvo é para que atualize com o novo sistema. Para usar o novo endereço basta clicar no item Nota Fiscal ISS localizado na página inicial do site da Prefeitura. Para os empresários e contribuintes que já fazem uso do serviço, o item correto é o designado “Contribuintes” e para quem precisa de um primeiro acesso, o item “Solicitar Acesso”. Além destes, há na página inicial do sistema diversos manuais que auxiliam no uso do novo sistema.

Para mais informações entre em contato com a Secretaria de Receita e Rendas pelo seguintes contatos:

E-mail: [email protected]

Telefone: (11) 4164-5500 Ramal: 5601

Endereço: Rua Joaquim das Neves, 211

Horário de atendimento: 9h às 16h