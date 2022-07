Prefeitura de Carapicuíba inicia inscrições para creches e pré-escola

Data de Publicação: 13 de maio de 2021

Através da Secretaria de Educação, a Prefeitura de Carapicuíba iniciou hoje (12) as inscrições para creches, pré I e pré II. Serão cadastradas crianças de 6 meses a 3 anos e 11 meses e para pré I e pré II de 4 anos a 5 anos e 11 meses.

Devido à pandemia do coronavírus, as inscrições são on-line e devem ser feitas no site www.carapicuiba.demandadealunos.com. As escolas municipais também poderão auxiliar no processo de cadastro e estão abertas de segunda a sexta, das 8 às 17 horas.

Os pais e responsáveis terão até dia 14/06, às 17 horas, para realizarem o cadastro. Os documentos necessários são: certidão de nascimento da criança, RG do responsável e comprovante de residência.

Vale a pena destacar que as aulas na rede municipal continuam remotas (on-line), sem previsão para o retorno presencial.