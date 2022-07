Prefeitura de Carapicuíba anuncia campanha Inverno Solidário 2021

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 17 de maio de 2021

Com o tema “Os dias esfriam, e a solidariedade aquece: doe um cobertor e aqueça quem mais precisa”, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social do município vai realizar no dia 18 de maio, o lançamento da Campanha Inverno Solidário.

A ação busca sensibilizar a população sobre a importância de ajudar aqueles que mais precisam, através de doações de cobertores novos e usados, que estejam em bom estado de conservação.

A campanha vai acontecer de forma itinerante, onde as equipes da Secretaria devidamente identificadas vão percorrer pelos bairros pré-selecionados da cidade, com apoio de um carro de som, passando pelas residências e estabelecimentos comerciais e de serviços. A arrecadação vai acontecer de segunda a sábado, das 13h às 17h.

Quem quiser e puder ajudar também pode levar a doação em uma das cinco unidades do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. A partir do dia 21 de junho serão feitas ações de distribuição nas comunidades carentes do Município.

Serviço

Campanha Inverno Solidário 2021 – “Os dias esfriam, e a solidariedade aquece: doe um cobertor e aqueça quem mais precisa”

Locais: Bairros pré-selecionados do Município e CRAS

Horário: Bairros – segunda a sábado, das 13h às 17h

CRAS – segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

Endereços e telefones – Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)

CRAS I – Dr. José Luiz Gomes de Araújo

Endereço: Rua Comendador Dante Carraro, 333 – Cidade Ariston

Telefone: (11) 4181-2251

CRAS II – Maria Margarida Clemente de Oliveira

Endereço: Rua Zequinha de Abreu, 22 – Parque Santa Tereza

Telefone: (11) 4146-9431

CRAS III – Maria Rosa da Conceição

Endereço: Estrada Dr. Miguel Vieira Ferreira, 777 – Parque Planalto

Telefone: (11) 4189-2745

CRAS IV – Lourdes da Silva Brito

Endereço: Rua Pereira Barreto, 289 – Santa Brígida

Telefone: (11) 4146-3243

CRAS V – José Elysiário Ribeiro

Endereço: Rua São Tomás, 309 – Vila Municipal

Telefone: (11) 4164-1518