Ações da Prefeitura de Carapicuíba somam 3 mil cestas básicas doadas à população que mais precisa

Data de Publicação: 18 de maio de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania de Carapicuíba (SASC), entregou na segunda-feira, 17 de maio, 100 cestas básicas às famílias em situação de alta vulnerabilidade da comunidade da Reciclagem, no bairro do Veloso.

A solidariedade da população de Carapicuíba surpreende a cada dia. Até o momento, mais de 20 toneladas de alimentos foram arrecadadas, de doações da campanha do governo estadual “Vacina Contra a Fome”, além de arrecadações nas secretarias municipais, feitas pelos funcionários públicos e de empresas da região.

Para Roseane dos Santos, 31, uma das contempladas, a cesta de alimentos vai fazer muita diferença na vida dela e de outras famílias. “Tem muita gente que precisa e não tem nem o pão de cada dia. Essa doação vai ajudar bastante. A gente só agradece”, ressaltou. Já foram mais de 1.000 cestas doadas para as famílias mais vulneráveis, cadastradas nas unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras).

Além dos alimentos da campanha “Vacina Contra a Fome”, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania entregou entre os dias 29 de abril e 8 de maio 2 mil cestas básicas à população que mais precisa. Essas cestas foram doadas pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo e a entrega seguiu os critérios de distribuição: famílias em situação de alta vulnerabilidade inscritas no Cadastro Único, que somem maior número de filhos menores de 16 anos, pessoas idosas e com deficiência.

Neste momento, não temos uma data definida para as próximas entregas de cestas básicas. Pedimos para que a população do município continue acompanhando os canais oficiais da Prefeitura de Carapicuíba para mais detalhes sobre as ações de distribuição.