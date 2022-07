Prefeitura de Carapicuíba certifica 50 alunos que participaram da oficina gratuita e on-line de “Marketing Pessoal”

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 18 de maio de 2021

Aconteceu na sexta-feira, 14 de maio, a última aula e a entrega de certificados da oficina gratuita e online de “Marketing Pessoal” em comemoração ao mês do trabalhador. A ação, promovida pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, iniciou no dia 10 de maio, e teve como objetivo preparar o candidato que busca ser inserido ou reinserido no mercado formal e informal de trabalho para as entrevistas de emprego, ampliando conhecimentos pessoais e profissionais. No encerramento da oficina, cerca de 10 alunos participaram, de forma presencial.

“Recebi informações novas e, com certeza, eu creio que na minha próxima entrevista estarei mais preparada e terei bons resultados”, avalia a participante Fabiana Tamburo, 44, moradora do Ariston. Em seguida, completou: “Aprender sempre é bom, né? Quando aprendemos novos horizontes, a gente não fica estagnada. O curso é perfeito, uma reciclagem profissional”.

No decorrer da oficina, que teve duração de cinco dias, com uma hora diária de aula, cinquenta participantes aprenderam sobre temas importantes, como autoconhecimento e autoconfiança, desenvolvimento de currículo, marketing pessoal e networking, empreendedorismo, entre outros assuntos.

Magna Almeida, 28, moradora da Cohab V já está colhendo os frutos de ter participado da oficina, e ter se dedicado às aulas. Na manhã da última sexta-feira, ela participou de um processo seletivo e garantiu a vaga. “A oficina me fez fazer a entrevista e passar. Me senti bem mais segura”, ressaltou.

As oficinas de “Marketing Pessoal” também acontecem presencialmente, no Ganha Tempo. No momento estão suspensas, como forma de prevenção contra o coronavírus. Assim que forem definidas novas datas para as próximas ações, iremos divulgar nos canais oficiais da Prefeitura de Carapicuíba.

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Sendo uma referência na cidade na Intermediação de Mão de Obra, todos os dias o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), equipamento do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, oferece centenas de vagas de emprego, para diversas áreas. O espaço está localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. Além de acompanhar as oportunidades pelo aplicativo ou site Sine Fácil, é possível conferir pelo Facebook PATCarapicuibaoficial, ou pelo site oficial da Prefeitura, na aba “Mural de Emprego” https://cutt.ly/pvkYPSL.