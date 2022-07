Tancredão continua recebendo os atendimentos do Cadastro Único

Secretarias: Assistência Social

Data de Publicação: 27 de maio de 2021

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, prorroga, mais uma vez, o atendimento do Cadastro Único, no Ginásio de Esportes Tancredo Neves (Tancredão) até 30 de junho. Trata-se de um espaço amplo e ventilado, sendo possível manter as medidas de prevenção à Covid-19, além de ser um local de referência para os munícipes. Até o momento, já foram realizados mais de 13 mil atendimentos à população.

No local são realizados serviços, como atualizações cadastrais, Bolsa Família, BPC/Loas, entre outros. A lista com a documentação necessária, que deve ser apresentada no momento do atendimento está disponível em https://bit.ly/3s5JJvG.

Os atendimentos continuam sendo realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h, com a distribuição de 100 senhas diárias. Para outros assuntos relacionados a Proteção Social Básica, as unidades do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) permanecem com as atividades, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.