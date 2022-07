Prefeitura de Carapicuíba realiza Dia D contra gripe

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 28 de maio de 2021

Neste sábado (29) acontece o Dia D de Vacinação contra Gripe. A imunização ocorrerá nas UBS’s Cohab V (Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, 860), Vila Menck (Estrada das Acácias, 202) e Florispina de Carvalho (Rua Bandeirantes, 24), das 8 às 16 horas. A imunização segue acontecendo de segunda a sexta, das 8 às 18 horas em todas as Unidades Básicas de Saúde.

Crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses, gestantes, puérperas, trabalhadores da saúde, professores e idosos com 60 anos ou mais podem procurar a Unidade mais próxima de sua residência para se vacinar. É obrigatória apresentação de documento de identificação da criança e do responsável, caderneta de vacinação e cartão do SUS.

Profissionais da saúde deverão aguardar 14 dias após a vacinação da 2ª dose da covid-19, exibir comprovante de vacinação contra coronavírus e comprovante de atuação na área da saúde no município (holerite ou carteira de trabalho). Já professores devem comprovar atuação na área da educação apresentando holerite ou carteira de trabalho.