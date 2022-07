Com desconto de até 10%, Prefeitura libera Taxa de Licença 2021

Secretarias: Receita e Rendas

Data de Publicação: 31 de maio de 2021

A Secretaria de Receita e Rendas de Carapicuíba libera a partir do dia 1º de junho para todos os proprietários de comércios, indústrias, prestadores de serviços e demais contribuintes inscritos, o lançamento da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento

de 2021, que compõe as seguintes taxas: licença, horário especial, publicidade, remoção de lixo, de uso do solo e ISSQN fixo, com vencimentos nas datas estabelecidas no CATRIM (Calendário de Recolhimento dos Tributos do Município de Carapicuíba).

Os lançamentos estarão disponíveis no portal Cidadão Online: https://cutt.ly/Lnfp5MF no ícone “Segunda via Taxa de Licença 2021”. A Secretaria de Receita e Rendas concede aos contribuintes até o dia 14 de julho desconto de 10% e desconto de 5% até o dia 12 de julho.

Os carnês serão entregues até o dia 10 de junho de 2021 e poderão retirar a segunda via no site do município ou comparecer à Secretaria de Receita e Rendas no prédio administrativo da Prefeitura, localizado na Rua Joaquim das Neves, 211, Vila Caldas. O

funcionamento é das 10h às 16h.

Os contribuintes também poderão apresentar alteração cadastral ou pedido de revisão do lançamento da Taxa de Licença de Localização e Funcionamento de 2021 até a data de vencimento até a data da primeira parcela, dia 14 de julho, conforme estabelecido pelo Calendário de Recolhimento dos Tributos do Municípios de Carapicuíba.