Parceria da Prefeitura e ONG Foco IBM Alphaville atende 350 crianças para atividades extras

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 1 de junho de 2021

Em uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com a ONG Foco IBM Alphaville, o “Gente Grande” é um projeto extracurricular que contempla diversas aulas e atividades para crianças e adolescentes de Carapicuíba.

Com objetivo de proporcionar um ambiente acolhedor, com os recursos adequados e organizados para o melhor aproveitamento das aulas que serão ministradas, o projeto educacional que começou em agosto de 2017, realiza as programações atualmente em dois polos, um em Alphaville e o outro em Carapicuíba, atendendo um total de 350 crianças e adolescentes matriculados.

Na parceria, todo o curso é oferecido pela Foco gratuitamente, o que inclui mais de 200 uniformes, 180 violões, material didático e esportivo, infraestrutura, professores e lanche. A Prefeitura de Carapicuíba oferece o transporte para as crianças chegarem ao polo de Alphaville.

No Polo Alphaville, os meninos realizam aulas de jiu-jitsu, violão e inglês. Já as meninas realizam aulas de ballet, inglês e esportes focados sempre em melhorar a concentração e disciplina por meio das práticas esportivas.

Além disso, com a turma início de carreira, que atende adolescentes de 13 a 16 anos, é oferecido aulas de inglês, redação, informática, visão mundo, preparação para a vida, jiu-jitsu e ballet.

No polo de Carapicuíba as turmas são mistas com as mesmas atividades para meninos e meninas. São oferecidas aulas de inglês, defesa pessoal e violão.

Além disso, está sendo entregue cestas básicas e proteínas para as famílias dos alunos matriculados e visando contribuir também com a alimentação em casa.