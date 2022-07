Prefeitura realiza segunda edição da oficina de “Marketing Pessoal”

Data de Publicação: 2 de junho de 2021

Com o objetivo de orientar para entrevista de emprego quem busca ser inserido ou reinserido no mercado de trabalho, ampliando conhecimentos pessoais e profissionais, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, promove entre os dias 14 e 18 de junho, a segunda edição da oficina gratuita e online de “Marketing Pessoal”. Cinquenta pessoas participaram da primeira edição da oficina, realizada em maio.

Alguns deixam passar uma vaga, por não se sentirem preparados. Durante a oficina, a cada dia será apresentada uma nova temática, como autoconhecimento e autoconfiança, desenvolvimento de currículo, marketing pessoal e networking, empreendedorismo, entre outros assuntos que auxiliam para uma entrevista de sucesso.

As aulas acontecem de forma remota, das 15h às 16h. Cem vagas estão disponíveis para moradores da cidade. Para se inscrever, o candidato deve ter 18 anos ou mais e preencher o formulário https://cutt.ly/pnhJTzg até 11 de junho. As equipes da secretaria vão entrar em contato, por e-mail, com o link de acesso da formação. Ao final, os alunos recebem certificado de conclusão.

Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT)

Sendo uma referência na cidade na Intermediação de Mão de Obra, todos os dias o Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), equipamento do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, oferece centenas de vagas de emprego, para diversas áreas. O espaço está localizado no Ganha Tempo, dentro do Plaza Shopping Carapicuíba. Além de acompanhar as oportunidades pelo aplicativo ou site Sine Fácil, é possível conferir pelo Facebook PATCarapicuibaoficial.