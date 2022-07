No Dia Mundial do Meio Ambiente, CES Carapicuíba completa três anos de atividades

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 8 de junho de 2021

Idealizado para disseminar boas ideias, que podem ser praticadas no dia a dia, de uma forma benéfica ao meio ambiente, o Centro de Educação para Sustentabilidade (CES), equipamento da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade de Carapicuíba completou três anos no último sábado, 5 de junho, data em que se comemora o Dia Mundial do Meio Ambiente.

Em 2018, o espaço abria as portas para promover oficinas, palestras e cursos ligados à educação ambiental, desenvolvimento de projetos ambientais, promoção de programas federais, estaduais e municipais, dentre os quais a A3P (Agenda Ambiental na Administração Pública), o PMVA (Programa Município Verde Azul) e o Programa Agente Ambiental Mirim, voltado para os alunos do ensino fundamental.

Tradicionalmente, durante a Semana do Meio Ambiente, a secretaria realiza ações de conscientização, como passeio ciclístico e plantio de árvores pela cidade. Devido à pandemia de Covid-19, as atividades estão acontecendo pelos meios digitais. A programação especial segue até 11 de junho, com postagens diárias nas redes da Prefeitura (Facebook e Instagram), começando pelas dicas de como plantar suculentas / cactos em vaso; reciclagem; webinar (para dialogar sobre ações de despoluição do Rio Cotia, incluindo os municípios de Carapicuíba, Barueri e Cotia. A videoconferência pode ser acompanhada pelo link: https://youtu.be/yijCYOWBqnw); plantio de tomate, plantação em vasos.

Nos últimos meses, as equipes da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade realizaram a manutenção da floresta urbana, no parque do Planalto e do Complexo Esportivo Vila Cretti, com paisagismo. Além disso, o corredor de polinizadores na extensão da Avenida São Camilo recebeu cuidados.

Como agendar atividades no CES Carapicuíba?

Pessoas, entidades ou grupos que desenvolvem atividades para promover a sustentabilidade ou ministram oficinas, palestras e cursos ligados ao meio ambiente podem utilizar as dependências do CES. Para agendar a utilização do espaço, basta enviar a solicitação para o e-mail: [email protected] com as informações sobre a atividade, para que seja verificada a disponibilidade de dias e horários. Em caso de dúvidas, basta ligar no telefone (11) 4164-2305.