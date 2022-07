Carapicuíba já realizou mais de 100 mil testes de covid-19

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 17 de junho de 2021

Desde o início da pandemia Carapicuíba tem sido destaque no combate ao coronavírus. O município já realizou mais de 100 mil testes. A Prefeitura informa que a partir de quarta-feira (16), os testes de pessoas assintomáticas serão em novo endereço, no Parque do Planalto, de segunda a sexta-feira, das 8 às 13 horas.

Para fazer o teste gratuito é preciso baixar o aplicativo Dados do Bem e levar RG, Cartão SUS e comprovante de endereço. É importante ressaltar que não precisa de agendamento para realização do teste. O morador recebe o resultado diretamente em seu celular por meio do aplicativo.

Pessoas com sintomas devem procurar o Centro de Enfrentamento da Vila Dirce (Estrada Ernestina Vieira, nº 70), de segunda a sexta-feira, das 7 às 19 horas. No local, o munícipe recebe atendimento médico.

Serviço

Teste em massa (covid-19)

Parque do Planalto

Segunda a sexta-feira

8 às 13 horas

Rua Serra de Mailasqui, 40, Jardim Planalto