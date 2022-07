Prefeitura de Carapicuíba e Sebrae realizam oficina on-line de Startup

Secretarias: Fazenda

Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 17 de junho de 2021

Investir na capacitação dos jovens e adultos com foco no desenvolvimento e aprimoramento de negócios, é um dos objetivos da Prefeitura de Carapicuíba, que vai realizar, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social e Trabalho, em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a oficina “Saiba como iniciar uma Startup”. As aulas online estão previstas para acontecer entre os dias 28 de junho e 2 de julho, das 19h às 21h.

Até o dia 23 de junho podem se inscrever no link https://forms.office.com/r/DcWwd8qzym ou QR Code que se encontra na arte publicada no Facebook e Instagram da Prefeitura de Carapicuíba, estudantes de faculdades, ensino médio, técnico e empreendedores em geral, com 18 anos ou mais.

Cronograma de aula:

28/6 – Empreendedorismo como opção de carreira

29/6 – Startup: da ideia a Nota Fiscal

30/6 – Formalização de uma Startup

1/7 – Estratégias de Marketing para Startup

2/7 – Modelos de receita para Startup e Captação de Recursos para abertura