Prefeitura de Carapicuíba e Governo do Estado entregam Terminal Metropolitano

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 17 de junho de 2021

Nesta terça-feira, dia 15, a Prefeitura de Carapicuíba, junto do Governo de SP, entregou o Terminal Intermunicipal de Carapicuíba. O local conta com seis plataformas que atendem a 17 linhas de ônibus metropolitanas e municipais.

As melhorias trazem mais qualidade, conforto, segurança e ampliação de opções de mobilidade para a população. Vale ressaltar que a Secretaria de Obras e Serviços Municipais vai seguir com os serviços de limpeza e zeladoria do local para manter o ambiente sempre limpo e organizado. E a Prefeitura também pede a colaboração de todos os usuários.

Terminal sustentável

A construção do terminal obedeceu a modernos conceitos de sustentabilidade, incluindo reservatório de águas pluviais para reuso e caixa de retardo – um reservatório externo utilizado para fazer a contenção da água das chuvas coletadas no empreendimento e depois soltar para a via pública, colaborando na redução de alagamentos. As áreas de paisagismo contêm as chamadas biovaletas, depressões lineares preenchidas com vegetação, solo e demais elementos filtrantes, que processam a limpeza da água da chuva e, ao mesmo tempo, aumentam o tempo de escoamento.